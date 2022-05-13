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В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв

Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана городе Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя сил безопасности города.

По предварительной информации, по меньшей мере три человека пострадали в результате инцидента. Как сообщил представитель ведомства, на место происшествия прибыли силы безопасности.

Взрыв произошел в мечети в Кабуле во время совершения верующими намаза.


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