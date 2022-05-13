В Гюмри проходит конференция, посвященная Международному дню семьи

В Гюмрийском центре креативных технологий ТУМО 13 мая началась конференция, посвященная Международному дню семьи.

Как передает «Арменпресс», конференция организована при финансировании Европейского союза совместно с областной администрацией Ширака в рамках программы «Семейная среда и общинные услуги для детей Армении», осуществляемой организацией «Ворлд Вижн Армения». Партнерами по реализации программы являются ОО «Мост Надежды» Центр поддержки детей АОП.

В конференции принимают участие посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин, начальник Управления по обеспечению равных возможностей Министерства труда и социальных вопросов Кристина Ованнисян, губернатор Ширака Назели Багдасарян, председатель постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам Эрикназ Тигранян и директор «Ворлд Вижн Армения» Раффи Дудаклян. Также участвуют также послы и представители стран-членов ЕС.

«Семья должна быть безопасным местом, где каждый может найти и насладиться заботой, где царит справедливость, это дар гармоничной и сбалансированной жизни. Несмотря ни на что, она остается самой ценной для людей. Инвестируя в семьи, мы инвестируем в будущее», - отметила посол Андреа Викторин.

Директор «Ворлд Вижн Армения» Раффи Дудаклян сообщил, что посредством тесного сотрудничества с Министерством труда и социальных вопросов РА он и его коллеги осуществляют эту программу, целью которой является содействие утверждению качественного общинного ухода и социального содействия для детей в Армении.

На конференции были представлены результаты программы, действующей в 6 областях Армении (Сюник, Гегаркуник, Тавуш, Лори, Ширак, Котайк) и в Ереване с 2019 года. Главная цель программы - способствовать созданию качественных услуг по уходу и социальной защите детей и их семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в том числе и развитию института опеки, повысить устойчивость семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, предотвращая повторное попадание детей в учреждения по уходу, способствовать развитию политики всеобщей инклюзивности.

При поддержке данной программы были оценены социальные потребности 506 детей и их семей в учреждениях круглосуточного ухода. В результате дети воссоединились с семьями. С более чем 200 воссоединенными с детьми семьями была проделана работа, направленная на поэтапное преодоление бедности. Цель которой - экономическая стабилизация этих семей.

Присутствующие отметили, что каждый ребенок имеет право расти в семье, право на благополучную и обеспеченную жизнь, быть защищенным, и работа и усилия как государственной, так и общественной сфер должны быть направлены на решение этих проблем.

В Ширакской области в рамках программы были проведены работы в школах-интернатах и во всех общеобразовательных школах. В результате программы дети, живущие в этих учреждениях, получили возможность жить и воспитываться в семейной среде, пользуясь общественными услугами. Проект также помог в Ширакской области внедрить систему всеобщего инклюзивного образования и укрепить потенциал участников. В рамках программы только в Ширакской области 174 ребенка воссоединились со своими биологическими семьями, 38 детей не попали в учреждения по уходу.

В то же время программа направлена на предотвращение поступления детей в школы-интернаты, на содействие их реинтеграции в собственные семьи или в альтернативную семейную среду.

В рамках программы проведена работа по внедрению принципов инклюзивного образования в соответствии с государственной политикой, принятой Республикой Армения.

Проект «Семейная среда и общинные услуги для детей Армении», финансируемый ЕС, направлен на разработку системных решений для защиты детей. Основной целью программы является содействие созданию качественных служб социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуациии и их семей. Эти услуги должны поддерживать реинтеграцию детей, воссоединившихся со своими семьями.

В рамках конференции в здании Гюмрийского драматического театра состоялось мероприятие с участием детей, вернувшихся в свои семьи из учреждений круглосуточного присмотра, и их родителей.