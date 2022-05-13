Вице-премьер Армении принял руководителя региональной программы Фонда Конрада Аденауэра

13 мая вице-премьер Амбарцум Матевосян принял руководителя региональной программы Фонда Конрада Аденауэра «Политический диалог на Южном Кавказе» Стефана Малериуса.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, Амбарцум Матевосян поздравил Стефана Малериуса с назначением на эту должность, выразив уверенность, что его многолетний опыт работы в фонде послужит укреплению армяно-германских отношений и эффективной реализации совместных программ.

Региональный руководитель фонда поблагодарил вице-премьера за прием, отметив, что фонд готов не только продолжить существующее сотрудничество, но и реализовывать новые программы в соответствии с поступившими предложениями.

Амбарцум Матевосян высоко оценил деятельность фонда и реализуемые им в Армении программы в экономической, образовательной и политической сферах. В этом контексте высоко было оценено и содействие в инновационных сферах, в плане организации конференции по искусственному интеллекту и курсов технологического образования для государственных служащих.

В ходе встречи стороны обсудили возможности развития сотрудничества в сфере программ, представляющих взаимный интерес, в частности, речь шла о продолжении реализации программ юридического и технического образования для государственных служащих, создании возможностей для сотрудничества в сфере технологического образования между армянскими и немецкими университетами и исследовательскими организациями.