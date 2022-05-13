Билеты на концерты 50 Cent, Заз и Led Zeppelin Symphonic уже в продаже и в Армении, и за рубежом

В рамках музыкального фестиваля «Haya» в Армении выступят всемирно известный рэпер 50 Cent, французская певица Заз и симфонический оркестр «Led Zeppelin». Концерты состоятся в Ереване, на стадионе «Раздан», где мероприятия не проводились уже много лет.

Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами 13 мая учредитель фестиваля «Haya» Сона Ованнисян отметила, что будет использоваться часть поля и несколько трибун, которые сейчас благоустраиваются и реставрируются.

Ованнисян подчеркнула, что фестиваль «Haya» откроет новую страницу для культурной, экономической и других сфер Армении. «Этот фестиваль - новый институт, новый механизм, чтобы в два, в десять раз больше рекламировать Армению, чтобы показать нашу страну как мирную, устойчиво развивающуюся и процветающую страну, у которой светлое будущее, где 30, 40, 50 тысяч человек со всего мира приезжают послушать музыку, пообщаться с артистами, увидеть которых - мечта многих», - подчеркнула он.

Концерт Заз состоится 25 июня, рэпер 50 Cent даст концерт 1 июля, а Led Zeppelin Symphonic выступит на стадионе «Раздан» 9 июля. Это исключительный проект, в котором музыку легендарной группы исполняют три феноменальных певца из лондонского Вест-Энда в сопровождении лучшей британской рок-группы. Всего представлено 25 песен, включая самые популярные хиты: Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused, Stairway to Heaven. Проект создан при поддержке участников легендарной группы, присутствовавших на эпатажной и успешной премьере программы в Лондоне.

Вернувшись к вопросу стадиона «Раздан», основательница фестиваля сказала, что они серьезно изучили территорию. «Для проведения спортивных мероприятий могут потребоваться большие инвестиции, но мы рассматривали стадион как концертную площадку, способную вместить 54 000 человек. Такого второго места в нашей стране нет. Когда мы анонсируем концерты Дженнифер Лопес или Энрике Иглесиаса, например, нам понадобится такая площадка. Я рада, что мы вернем городу этот стадион в другом цвете. Большая часть оборудования будет привезена из-за рубежа», - сказала Ованнисян.

Организаторы не отказываются от идеи проведения в будущем фестиваля в регионах Армении. Они работают в этом направлении, выбирают территорию, но график этих концертов не позволил подобрать подходящее место в короткие сроки. «Вероятно, в следующем году мы проведем несколько концертов в каком-нибудь красивом месте Армении», - сказала Ованнисян.

Фестиваль проводится на частные средства, но не исключено, что в ближайшее время будут сотрудничать и с государством.

Продажа билетов на концерты уже началась. Билеты продаются не только в Армении, но и за рубежом.