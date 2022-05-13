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В ходе заседания межведомственной комиссии обсуждены полученные от общин программные заявки на субвенции

В ходе заседания межведомственной комиссии обсуждены полученные от общин программные заявки на субвенции

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по оценке заявок на непредусмотренные годовым государственным бюджетом Республики Армения субвенции, направленные на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения.

Как передает Арменпресс, в заседании приняли участие руководящий состав и представители заинтересованных государственных органов.

В ходе заседания было рассмотрено 59 поступивших от общин программных заявок на получение субвенций, которые касались асфальтирования внутриобщинных улиц, строительства и ремонта детских садов, монтажа сетей освещения, строительства канализационных линий и др.

Был также затронут доработанный проект решения правительства “О внесении изменений и дополнений в решение правительства N 1708-Н от 16 ноября 2006 года”, которым предлагается осуществлять процесс представления, обсуждения и утверждения заявок и пакетов на получение субвенций в течение года, предшествующего году реализации субвенционной программы, что позволит реализовывать субвенционные программы с начала года, а строительные работы - сразу при благоприятных погодных условиях.


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