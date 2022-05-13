Никол Пашинян правил направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в связи с кончиной президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине президента Объёдиненных Арабских Эмиратов, шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян своим умелым и дальновидным руководством внес поистине неоценимый вклад в развитие и укрепление страны.

Разделяя скорбь этой большой утраты, от имени народа Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вашему Превосходительству, родным и близким покойного и дружественному народу Объединённых Арабских Эмиратов, желаю выдержки и стойкости духа в это трудное время”.