Представители Армении и Эстонии на “Евровидения 2022” исполнили композицию “Ов сирун, сирун”

Представительница Армении на международном конкурсе песни “Евровидения 2022” Роза Линн и представитель Эстонии Стефан Айрапетян перед финалом конкурса исполнили композицию “Ов сирун, сирун”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Armenian Public TV (@armpublictv)

Как сообщает Арменпресс, ролик опубликовало Общественное телевидение Армении на своей странице в Instagram.

Финальный тур конкурса “Евровидение 2022” состоится 14 мая. В финале Роза Линн со своей песней “Snap” выступит под номером 8.