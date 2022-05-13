Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял послов Армении и России в Ливане 

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 13 мая принял посла России в Ливане Александра Рудакова и посла Армении Ваагна Атабекяна. Об этом сообщили Арменпресс в Католикосате Великого Дома Киликийского.

«Война в Украине и Армения стали предметом обсуждения во время встречи, которая длилась более часа. По указанным вопросам Его Превосходительство представил свои идеи и опасения.

Посол Рудаков, в свою очередь, разъяснил позицию России по украинскому вопросу и усилия России по поиску взаимоприемлемых решений между Арменией и Азербайджаном.

В завершение встречи в присутствии Его Святейшества состоялась краткая встреча посла с представителем Центрального комитета Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” в Ливане Акопом Багратуни. Они подняли вопросы, связанные с текущей ситуацией в Ливане и предстоящими дополнительными выборами.

Отметим, что во второй половине дня Католикоса посетил посол Республики Армения в Ливане Ваагн Атабекян. Поводом было желание в общих чертах коснуться вопросов, волнующих Армению», - говорится в заявлении.