Freedom House обратилась к протестующим и полиции Армении 

Правозащитная организация Freedom House коснулась проходящих в Армении акций протеста, призывая протестующих мирно осуществлять свои основные права, а полицию воздерживаться от применения несоразмерной силы. Как сообщает Арменпресс, об этом Freedom House написал в своем микроблоге Twitter.

«Мы обеспокоены происходящим во время протестов насилием против журналистов, общественных деятелей и простых граждан в Армении. Мы призываем людей мирно осуществлять свои основные права и призываем полицию воздерживаться от применения несоразмерной силы.

Власти Армении и оппозиция должны уважать беспрепятственное функционирование демократических и правозащитных институтов, в том числе гражданского общества и СМИ, необходимых для обеспечения прав всех граждан в соответствии с демократическими нормами и стандартами», - говорится в сообщении.