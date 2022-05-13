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Freedom House обратилась к протестующим и полиции Армении 

Freedom House обратилась к протестующим и полиции Армении 

Правозащитная организация Freedom House коснулась проходящих в Армении акций протеста, призывая протестующих мирно осуществлять свои основные права, а полицию воздерживаться от применения несоразмерной силы. Как сообщает Арменпресс, об этом Freedom House написал в своем микроблоге Twitter.

«Мы обеспокоены происходящим во время протестов насилием против журналистов, общественных деятелей и простых граждан в Армении. Мы призываем людей мирно осуществлять свои основные права и призываем полицию воздерживаться от применения несоразмерной силы.

Власти Армении и оппозиция должны уважать беспрепятственное функционирование демократических и правозащитных институтов, в том числе гражданского общества и СМИ, необходимых для обеспечения прав всех граждан в соответствии с демократическими нормами и стандартами», - говорится в сообщении.


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