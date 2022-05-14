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Газоснабжение некоторых улиц Ванадзора будет приостановлено

Газоснабжение некоторых улиц Ванадзора будет приостановлено

С целью проведения плановых работ 16 мая с 10:00 до 18:00 часов в городе Ванадзор Лорийской области будет приостановлено газоснабжение газопотребителей по улицам Лусаворича, Туманяна, Тиграна Меца и прилегающих общественных объектов различного назначения.

Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО "Газпром Армения".


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