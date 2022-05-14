В выставочном комплексе YerevanExpo с 13 по 15 мая свою продукцию и услуги представляют организации сферы строительства и интерьера.

По словам директора компании Миграна Меграбяна, выставка-хорошая возможность для укрепления отношений между местными и зарубежными партнерами и создания новых бизнес-возможностей.

Фото։ Айка Бадаляна

"Сейчас мы сотрудничаем с Россией и Грузией. Обсуждаются возможности сотрудничества с Республикой Беларусь", - сказал он в беседе с Арменпресс.

С 2019 года компания TOTAL, действующая на армянском рынке, представляет более 2200 наименований товаров. Специальный инструмент для шлифования стен и потолков представлен на рынке только брендом TOTAL.

Качество-приоритетное условие. Именно этой идеей руководствуется компания «Циацан», производитель красок, внутренней и внешней отделки и других строительных материалов.

В 14-й Международной специализированной выставке"Строительство и интерьер 2022" принимают участие более 150 организаций из Армении, Германии, России, Грузии, Ирана, Италии и других стран.

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