Цены на цветные металлы - 13-05-22

ЛОНДОН, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.68% и составила 2788.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.76% и составила 9159.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.58% и составила 2059.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.97% и составила 27262.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.15% и составила 33370.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.15% и составила 3489.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42064.15 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.