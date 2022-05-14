Эммануэль Макрон примет участие в церемонии памяти президента ОАЭ

Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 мая направится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в памятной церемонии, посвященной умершему президенту ОАЭ Халифу бен Заиду Аль Нахайяну.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,об этом сообщил в субботу телеканал BFM.

Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.