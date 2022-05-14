В ОАЭ новый президент

Высший Федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал новым президентом наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ.

13 мая в возрасте 73 лет скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайед Аль-Нахайян.

По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день, когда скончался.