Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

В ОАЭ новый президент

В ОАЭ новый президент

Высший Федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал новым президентом наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ.

13 мая в возрасте 73 лет скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайед Аль-Нахайян.

По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день, когда скончался.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]