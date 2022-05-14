Ваагн Хачатурян принял министра спорта России Олега Матыцина

14 мая президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина. На встрече также присутствовал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, отметив важность расширения и реализации совместных программ в спортивной сфере, президент Ваагн Хачатурян представил возможности Армении для проведения совместных спортивных тренировок и расширения сотрудничества с Россией в различных видах спорта. Он отметил, что визит министра спорта России Олега Матыцина в Армению может дать дополнительный импульс расширению совместных программ и созданию новых возможностей.

Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул, что Армения придает большое значение развитию спорта и прилагает последовательные усилия, особенно в реализации программ массового спорта.

Олег Матыцин поблагодарил за прием, отметил, что очень рад видеть, что Армения прилагает большие усилия в развитии спорта, продолжает фиксировать ряд значимых достижений на различных международных турнирах. Российский министр отметил, что они готовы сделать все возможное для расширения и углубления отношений между братскими странами, которые зиждутся на основе тысячелетий.

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с организацией совместных программ в разных сферах спорта, учебно-тренировочных сборов, развитием спортивной инфраструктуры.