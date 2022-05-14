Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян

В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян

Число случаев заражения оспой обезьян среди жителей Великобритании увеличилось до трех за последнюю неделю.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

"В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме. Они не связаны с предыдущим подтвержденным случаем, о котором было объявлено 7 мая. Где и как они заразились, остается предметом расследования", - сказано в сообщении.

Оспа обезьян - это уникальный вирус, который трудно передается между людьми. Очень часто люди выздоравливают от болезни в течение нескольких недель. Тем не менее, возможны и осложнения. В правительстве Великобритании заявили, что вероятность распространения инфекции среди населения очень низкая.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]