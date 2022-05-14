Глава МИД Британии заявила, что они не стремятся сменить власти России

Правительство Великобритании не стремится сменить российские власти посредством санкций.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия - это следствие решения Путина начать необоснованное вторжение. Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией", - заявила Лиз Трасс в опубликованной статье в газете Daily Express.

Трасс также подчеркнула, что Лондон вместе с союзниками приступит к восстановлению Украины после завершения военных действий.