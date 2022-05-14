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Разыскиваемый правоохранителями Арцаха обнаружен на КПП Баграташен

Разыскиваемый правоохранителями Арцаха обнаружен на КПП Баграташен

13 мая из отдела пограничного контроля Баграташена в Ноемберянское отделение полиции был подвергнут приводу 59-летний Мовсес Г., которого с 7 декабря 2021 г. разыскивают правоохранительные органы НКР - по обвинению по признакам ч. 3 ст. 279 Уголовного кодекса НКР.

Как сообщили Арменпресс в полиции Армении, об обнаружении был проинформирован инициатор розыска.

В качестве меры пресечения вызбран арест.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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