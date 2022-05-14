Министр ИД Германии заявила о возможности глобального голода из-за кризиса в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что из-за ситуации на Украине на планете может начаться всеобщий голод.

Как передает Арменпресс, об этом она говорила во время пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав МИД стран Большой семерки.

"Из-за действий России прекращаются поставки, резко растут цены не только у нас, но и во всем мире, и есть риск сильного голода", - заявила Бербок.

Она отметила, что "Россия готовит почву для новых кризисов".