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Министр ИД Германии заявила о возможности глобального голода из-за кризиса в Украине

Министр ИД Германии заявила о возможности глобального голода из-за кризиса в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что из-за ситуации на Украине на планете может начаться всеобщий голод.

Как передает Арменпресс, об этом она говорила во время пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав МИД стран Большой семерки.

"Из-за действий России прекращаются поставки, резко растут цены не только у нас, но и во всем мире, и есть риск сильного голода", - заявила Бербок.

Она отметила, что "Россия готовит почву для новых кризисов".


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