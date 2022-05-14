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При участии Эрдогана и Алиева на востоке Турции открылся новый аэропорт

При участии Эрдогана и Алиева на востоке Турции открылся новый аэропорт

На востоке Турции официально открыт новый аэропорт Ризе-Ардвин, где первым приземлился самолет президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Anadolu, отмечая, что в церемонии открытия принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Предполагается, что аэропорт будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.


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