Алексей Кудрин посетил Мемориал Геноцида армян

Прибывшая в Армению с рабочим визитом делегация во главе с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудрином 14 мая посетила мемориал Геноцида армян в сопровождении председателя Аудиторской палаты РА Атома Джанджугазяна.

Как передает Арменпресс, гостей встретил и представил историю создания мемориала директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян.

Он представил гостям также историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда, которые установлены в память армян, погибших в ходе этнических чисток на территории Азербайджана в конце прошлого века.

Члены делегации из России возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв Геноцида армян.

Гости побывали также в музее Геноцида армян, ознакомились с постоянными и временными экспозициями. В конце визита г-н Кудрин посадил серебристую ель в сквере Памяти.