Спасатели вытащили тело Ольги Санниковой из реки Каркар

В результате поисковых работ, предпринятых сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах, полиции и СНБ Республики Арцах, 14 мая в 12:30 часов в реке Каркар в Степанакерте обнаружено тело Ольги Санниковой.

Как передает Арменпресс, оперативная группа быстрого реагирования спецподразделения быстрого реагирования МЧС сразу же отправилась в указанное место и предприняла необходимые меры для извлечения и транспортировки тела из реки. После завершения работ спасатели вернулись на постоянное место дислокации.

ГражданкаРФ Ольга Санникова пропала в реке Каркар 9 мая. В дежурную часть сообщение поступило 10 мая, после чего начались поисково-спасательные работы.