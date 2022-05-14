МО опровергает слухи об избиении Суреном Папикяном и его телохранителями сотрудника военной полиции
17:15, 14 Май, 2022
Информация о том, что Сурен Папикян и его телохранители избили сотрудника военной полиции, не имеет ничего общего с реальностью.
Как сообщает Арменпресс, сообщениеоб этом распространило Министерство обороны РА.
"Распространенная сайтом 168.ам информация о том, что "Сурен Папикян и его телохранители избили сотрудника военной полиции", является абсурдом, который не имеет ничего общего с реальностью.
Министерство обороны требует незамедлительно опровергнуть данный материал, в противном случае опровержение данной публикации будет преследоваться в судебном порядке», - говорится в сообщении министерства.
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