Президентом Шахматной федерации Армении переизбран Серж Саргсян.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила генеральный секретарь Федерации Мария Геворгян.

Первым вице-президентом шахматной федерации переизбран Смбат Лпутян, вице-президентом - Левон Йолян. Грачик Тавадян избран исполнительным директором, Мария Геворгян - генеральным секретарем.

Серж Саргсян занимает пост президента Шахматной федерации Армении с 2004 года.