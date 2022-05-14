Президентом Шахматной федерации Армении переизбран Серж Саргсян
17:39, 14 Май, 2022
Президентом Шахматной федерации Армении переизбран Серж Саргсян.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщила генеральный секретарь Федерации Мария Геворгян.
Первым вице-президентом шахматной федерации переизбран Смбат Лпутян, вице-президентом - Левон Йолян. Грачик Тавадян избран исполнительным директором, Мария Геворгян - генеральным секретарем.
Серж Саргсян занимает пост президента Шахматной федерации Армении с 2004 года.
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