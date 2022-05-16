По делу о смерти военнослужащего Аргишти Егьяна арестованы двое его сослуживцев

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту смерти военнослужащего обязательной срочной службы, рядового Аргишти Армена Егьяна, арестованы двое его сослуживцев.

11 мая 2022 года около 10:15 помощник стрелка-гранатомета N-ской воинской части МО РА, военнослужащий обязательной срочной службы, рядовой Аргишти Арменович Егьян, покончил жизнь самоубийством, произведя выстрел из закрепленного за ним автомата в область грудной клетки.

По совокупности полученных достаточных доказательств двум его сослуживцам было предъявлено обвинение по пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 360.1 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 360.1 Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения в отношении них избран арест.

Предварительное следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.