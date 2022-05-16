В Национальном центре эстетики открылась выставка, посвященная 90-летию Генриха Игитяна

В Национальном центре эстетики открылась выставка художника Артура Ованнисяна, посвященная 90-летию искусствоведа Генриха Игитяна.

Как сообщает «Арменпресс», выставка, открывшаяся 13 мая, продлится до 28 мая.

Артур Ованнисян родился в Ереване в 1984 году. Учился на отделении живописи художественного училища им. Терлемезяна, затем окончил отделение живописи Государственной академии художеств Армении. Он кандидат искусствоведения. Преподает в Государственной академии художеств Армении. С 2007 года является членом Союза художников РА.

Артур Ованнисян участвовал во многих республиканских и международных выставках: в Нью-Йорке, Париже, Венеции, Бейруте, Стамбуле, Киеве, Сингапуре, Астане, Бостоне, Тбилиси, Москве, Кувейте, Пекине.

Артур Ованнисян в 2006 году был удостоен Молодежной премии президента Республики Армения. Он имеет различные награды, сотрудничал с различными галереями по всему миру, участвует в совместном со всемирно известным кинорежиссером Томом Тиквером проекте.