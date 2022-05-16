1 июня откроется парк, заложенный по инициативе Артура Абраама

Профессиональный боксер, многократный чемпион мира Артур Абраам инициировал закладку парка в своем родном районе Еревана Неркин Чарбахе.

Как сообщает «Арменпресс», строительство парка, длившееся более года, было завершено несколько дней назад. 1 июня в 16:00 у церкви Сурб Хач в районе Неркин Чарбах административного района Шенгавит Еревана состоится торжественная церемония открытия парка с участием Артура Абраама и главы административного района Шенгавит Размика Мкртчяна.

В этот день в парке, на детской площадке ожидаются разные приятные сюрпризы: к детям придут герои мультфильмов. Детей ожидают развлечения и мороженое. На территории парка созданы необходимые условия для полноценного отдыха. Детская площадка и парк оснащены скамейками, наружным освещением, есть бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.