Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

Президент России Владимир Путин предложил Содружеству Независимых Государств дать статус наблюдателя в ОДКБ. Как сообщает «Арменпресс», президент РФ сделал подобное предложение в своем выступлении на встрече лидеров стран ОДКБ.

«Необходимо расширить сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества и с нашими партнерами из Содружества Независимых Государств. Нам кажется, это было бы уместно и правильно, и мы это обсудим, придание СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ», - сказал Владимир Путин.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]