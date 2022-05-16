Число беженцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, превысило 1,3 млн человек

Более 1,3 млн человек прибыли с Украины и из Донбасса в Россию, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 1,3 млн человек, включая 223 тыс. детей. Большинство из них - граждане ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.

Из числа прибывших почти 34 тыс. человек находятся в 528 пунктах временного размещения. Остальные разместились у родственников и в частном порядке. По заявлению прибывших об оказании материальной помощи (в размере 10 тыс. рублей), выплачено в общей сложности 2,4 млрд рублей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.