Азиатские индексы - 16-05-22

ТОКИО, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.45% и составил 26547.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.05% и составил 1863.26 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3073.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 19950.21 пункта.