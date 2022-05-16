Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Новым премьером Франции станет министр труда Борн

Новым премьером Франции станет министр труда Борн

Министр труда Франции Элизабет Борн будет назначена новым премьером страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканала BFMTV со ссылкой на источники.

"Элизабет Борн будет назначена новым премьер-министром", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс передал президенту Франции прошение об отставке, Эммануэль Макрон принял прошение.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]