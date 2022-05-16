Новым премьером Франции станет министр труда Борн
Министр труда Франции Элизабет Борн будет назначена новым премьером страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканала BFMTV со ссылкой на источники.
"Элизабет Борн будет назначена новым премьер-министром", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс передал президенту Франции прошение об отставке, Эммануэль Макрон принял прошение.
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