Трюдо заявил, что Канада рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с ОАЭ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил в понедельник шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба глава канадского правительства.

"От имени правительства Канады я поздравляю Его Высочество шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Трюдо. Он отметил, что Канада и ОАЭ имеют "тесные отношения", в том числе в сфере торговли и инвестиций, разделяют общие интересы в укреплении "региональной и глобальной безопасности".

"Когда месяц назад я разговаривал с шейхом Мухаммедом, то мы договорились о сотрудничестве в ответ на гуманитарный кризис на Украине и влияние войны [в этой стране] на мировую продовольственную безопасность. Я уверен, что в своем новом качестве шейх Мухаммед продолжит укреплять отношения между Канадой и ОАЭ", - добавил Трюдо.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. В субботу Верховный федеральный совет ОАЭ единогласно избрал новым президентом наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.