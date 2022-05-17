Власти КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям КНДР заявило о выявлении 269 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, еще шесть граждан умерли от последствий инфицирования. Таким образом, общее число летальных исходов на данный момент в стране составляет 56.

ЦТАК отмечает, что с конца апреля по 16 мая в республике заразились 1,48 млн человек, 819 тыс. из них выздоровели, 663 тыс. проходят лечение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

12 мая ЦТАК сообщило, что на территории страны впервые выявлен коронавирус. В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.