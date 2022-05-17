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Министр иностранных дел Армении выедет в Брюссель

Министр иностранных дел Армении выедет в Брюссель

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 17-18 мая проведет рабочий визит в Брюссель, где под его председательством состоится 4-е заседание Совета партнерства Армения-ЕС.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в ходе заседания стороны обсудят ход выполнения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и Экономической инвестиционной программы, сотрудничества в сферах демократии, прав человека и верховенства закона. Также состоится обмен мнениями о перспективах налаживания торгово-экономического и отраслевого сотрудничества и диалога по либерализации визового режима.

Будут обсуждены вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта, а также региональной безопасности.

На заседании делегацию Армении возглавит министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, а делегацию Евросоюза возглавит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Армении встретится также с некоторыми должностными лицами ЕС.


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