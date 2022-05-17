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Газоснабжение ряда населенных пунктов Гегаркуника, Вайоц Дзора и некоторых адресов Еревана временно будет прекращено

Газоснабжение ряда населенных пунктов Гегаркуника, Вайоц Дзора и некоторых адресов Еревана временно будет прекращено

Для проведения плановых  и подготовительных к зиме работ 18 мая с 10:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей части населенного пункта Зовабер общины Севан Гегаркуникской области. С 09:00 до 18:00 потребителей многоквартирных домов по улицам Азатутюн, Демирчян,  Андраника, братьев Арцруни, Бошнагяна, Петрова и Налбандяна города Гавар, ОАО «Хлеб Гавара», квартала Ацарат, общин Гандзак и Цахкашен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».

В тот же день с 10:00 до 14:00 будет прекращено газоснабжение потребителей населенного пункта Вернашен Вайоц Дзорской области, с 10:00 до 20:00 - потребителей квартала между улицами Гоголя, Улнеци, Д. Анахта, Суреняна административного района Канакер-Зейтун города Еревана.


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