Представители Армении на чемпионате мира по армрестлингу завоевали 11 золотых медалей

В столице Румынии Бухаресте прошел 24-й чемпионат Европы по армрестлингу среди инвалидов, в котором участвовали и представители Армении.

Как передает «Арменпресс», спортсмены сборной Армении по армрестлингу завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Армении по армрестлингу Федерации спорта инвалидов РА заняла второе место в командном зачете, опередив команду Турции. По словам Саркиса Степаняна, президента Федерации спорта инвалидов Армении, результаты более чем удовлетворительные.

«Мы зафиксировали достаточно серьезные результаты. Наши спортсмены выступали практически во всех категориях: в разных весовых, в категориях правой и левой рукой», - отметил Саркис Степанян. Президент федерации заявил, что он особенно доволен результатом Саргиса Арутюняна. «Саркис, получивший инвалидность в результате второй Арцахской войны, завоевал золотую медаль в категории борьба правой рукой, победив в финале представителя Турции. Противник тренировался много лет и был достаточно опытен».

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, Федерации и мэрии Еревана 14 спортсменов в составе сборной Армении по армрестлингу приняли участие в чемпионате Европы. Победители уже в Ереване.