Современный армянский писатель Григ был удостоен в Германии премии Фридриха Рюккерта

Современный армянский писатель Григ (Григор Шашикян), чей сборник рассказов «Кот Иисуса» известен не только в Армении, но и за рубежом, в Германии был удостоен премии Фридриха Рюккерта.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом размещено на официальной странице посольства Армении в Германии в Facebook.

В сообщении говорится, что 16 мая посол Армении в Германии Виктор Енгибарян принял участие в церемонии вручения премии имени Фридриха Рюккерта, состоявшейся в зале замка Эренбург в Кобурге. В этом году церемония награждения именовалась «Дни культуры Армении». С приветственной речью выступил вице-мэр Кобурга Ханс-Герберт Хартан. Премию Григу вручал известный востоковед, поэт и переводчик.

Сборник перевели на немецкий язык Анаит Авагян и Вибке Цолман. На церемонии звучала армянская музыка в исполнении струнного квартета Филармонического оркестра Кобургского театра, исполнялись армянские танцы.

Посол Республики Армения в ФРГ Виктор Енгибарян сделал памятную запись в Золотой книге Кобурга.