Боррель: министры обороны Евросоюза поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министры обороны Евросоюза полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и это усилит Североатлантический альянс", - сказал он. Боррель также выразил надежду, что НАТО "сможет преодолеть сопротивление Турции приему этих стран".