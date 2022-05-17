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Боррель: министры обороны Евросоюза поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Боррель: министры обороны Евросоюза поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министры обороны Евросоюза полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и это усилит Североатлантический альянс", - сказал он. Боррель также выразил надежду, что НАТО "сможет преодолеть сопротивление Турции приему этих стран".


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