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В Ереване на данный момент нет перекрытых улиц и транспортных узлов: Полиция РА

В Ереване на данный момент нет перекрытых улиц и транспортных узлов: Полиция РА

Полиция распространила заявление, в котором говорится, что на данный момент в Ереване нет перекрытых улиц и транспортных узлов.

«Из-за событий, происходящих в столице сегодня утром, на короткое время перекрывались улицы, которые, благодаря действиям полиции, открывались через 5-7 минут. В настоящее время в столице нет перекрытых улиц и транспортных развязок», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении полиции.

Ранее член АРФД Ишхан Сагателян заявил, что поставленную перед ними задачу на данный момент они полностью выполнили, и в 11:30 прекращают акции неповиновения. Он сообщил, что в 19:00 на площади Франции созывается митинг.

 В Полиции Армении «Арменпресс» сообщили что, в ходе акций неповиновения, проводимых движением «Сопротивление», в Ереване задержаны 286 граждан.


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