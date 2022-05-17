В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году

Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"В этот год мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона человек, и за первые три месяца мы видим, что темп очень хороший", - заявил Чернышенко, добавив, что за квартал количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в 2021 году удалось достичь и превысить все плановые показатели. "Большинство из них были перевыполнены, турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона", - заключил он.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди его целей - рост турпотока по России до 140 миллионов поездок с 65 миллионов до 2030 года. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.