Министр обороны Израиля заявил, что Иран завершает сооружение 1 тыс. атомных центрифуг

Иран продолжает развитие своей ядерной программы и в настоящий момент завершает строительство 1 тыс. атомных центрифуг. Об этом заявил во вторник глава Минобороны Израиля Бени Ганц.

"Иран в настоящий момент работает над завершением производства и установки 1 тыс. продвинутых центрифуг IR6, включая строительство нового объекта в подземном центре близ Натанза", - сказал министр, выступая на симпозиуме в Университете Райхмана. Его слова распространила пресс-служба Минобороны Израиля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам израильского министра, Тегерану "осталось несколько недель" до выработки такого количества расщепляемого вещества, которое будет достаточным для создания первой ядерной бомбы. "Иран продолжает накапливать необратимый объем знаний и опыта в области разработки, исследований, производства продвинутых центрифуг и управления ими", - отметил Ганц. По его оценке, через год остановить продвижение Ирана на пути к получению ядерного оружия будет гораздо сложнее, чем сейчас.