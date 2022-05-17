Кризис на Украине не нарушит отношения Москвы и Тегерана, заявили в Иране

Ситуация на Украине не разрушит стратегические отношения Москвы и Тегерана, Иран постарается использовать отношения с РФ для разрешения конфликта на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, и мы не позволим никакой проблеме нарушить эти отношения. Мы постараемся использовать эти стратегические отношения с Москвой и наши хорошие отношения с Киевом, чтобы положить конец этой войне и ущербу, которые терпят народы этого региона и сам регион", - сказал Хатибзаде,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".