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Президент Армении и Фукусима Масанори обсудили армяно-японскую двустороннюю повестку и вопросы сотрудничества

Президент Армении и Фукусима Масанори обсудили армяно-японскую двустороннюю повестку и вопросы сотрудничества

Ваагн Хачатурян 17 мая принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, посол Фукусима Масанори поздравил Ваагна Хачатуряна со вступлением на должность и пожелал ему плодотворной работы.

Посол Масанори отметил, что в этом году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Японией и Арменией. В этом контексте собеседники коснулись сформировавшихся после установления дипломатических отношений крепких межгосударственных отношений и перспектив их развития, обменялись мнениями вокруг армяно-японской двусторонней повестки дня и расширения сотрудничества.


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