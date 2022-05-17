Доходы Грузии от туристов продолжают расти

Доходы Грузии от международных путешественников за январь-апрель составили 582 миллиона долларов, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году. С 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.

"В 2022 году мы планировали восстановление доходов от туризма на 70%. По сегодняшним данным, туризм восстановлен примерно на 69%. Это по данным за январь-апрель. Мы уже получили примерно 582 миллиона долларов доходов", – заявил Давиташвили журналистам.

Важным министр назвал тот факт, что отрасль формируется по-новому. В частности, в туризме растет число долгосрочных визитов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Соответственно, доходы восстанавливаются лучше. Это очень важный фактор для того, чтобы те экономические показатели, которые мы запланировали, были выполнены до конца года", – отметил он.

Также Давиташвили отметил и восстановление пассажиропотока на 52% к уровню 2019 года. По его словам, у Грузии есть свое притяжение и большая заинтересованность со стороны туристов.

По информации министра, в мае планируется до 400 полетов по разным направлениям.

"На этой неделе у нас будут очень важные, интересные новшества по направлению туризма", – сказал Давиташвили.

По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Грузия за четыре месяца с начала года приняла 820,8 тысячи международных визитеров, что на 63,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году.