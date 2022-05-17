Талибы распустили Совет нацбезопасности, совет по нацпримирению и парламент

Правительство пришедшего к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) якобы распустило ряд госорганов, в том числе представительные. Об этом во вторник сообщает агентство The Khaama Press, публикующее фотографию соответствующего документа с подписями руководителей движения.

Утверждается, что талибы распустили Совет нацбезопасности, Высший совет по национальному примирению, Национальное собрание (парламент), а также упразднили комиссии по правам человека, по пересмотру конституции и секретариаты обеих палат парламента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации The Khaama Press, на документе в том числе стоит подпись премьер-министра кабинета талибов Мохаммада Хасана Ахунда. Само решение, как утверждается, было принято верховным лидером движения "Талибан" муллой Хибатуллой Ахундзадой.

Вместе с тем движение оставило действующей Независимую комиссию по контролю над исполнением конституции.

По данным газеты "Хашт-э субх", решение о роспуске госорганов может быть связано с работой по составлению и принятию бюджета. В ходе нее обсуждались реформы госаппарата, в том числе упразднение или остановка работы ряда институтов, которые требовали финансирования. Сокращения среди чиновников и бюрократов якобы коснулись и других ведомств.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.