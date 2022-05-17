Международный центр развития миграционной политики продолжит поддерживать процессы возвращения и реинтеграции в Армении
15:21, 17 Май, 2022
ЕРЕВАН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. 17 мая заместитель начальника Миграционной службы (МС) Ирина Давтян приняла Мартина Плюма, директора департамента миграционного диалога и сотрудничества Международного центра развития миграционной политики (МЦРМП), и руководителя офиса МЦРМП в Армении Карела Хофстру.
Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном Миграционной службой, говорится, что стороны подвели итоги текущего этапа двустороннего сотрудничества и обсудили новые программы. Айкануш Чобанян, заведующая отделом возвращения и реинтеграции МС, представила приоритеты сферы возвращения, сотрудничества как с международными, так и с государственными субъектами.
Подводя итоги европейской программы Европейской сети возвращения и реинтеграции в Армении, Плюм сообщил, что срок ее действия истекает в мае этого года, и что МЦРМП продолжит работу в Армении в этом направлении с 1 июля в рамках структуры реинтеграции возвращения.
«Программа Европейской сети возвращения и реинтеграции в Армении очень вдохновляет. Мы продолжим поддерживать правительство Армении в этой области, сохраняя компоненты наращивания потенциала помощи реинтеграции возвращающимся мигрантам», - сказал он, добавив, что программа будет служить потребностям сферы и имеющимся пробелам.
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