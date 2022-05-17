Россия продолжит работу в G20, заявил Песков

Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы знаете, были контакты, и есть приглашение. В любом случае Россия продолжает работу в рамках двадцатки. Мы считаем этот форум чрезвычайно важным, наша шерпа работает. По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия , - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном визите Путина в Индонезию.