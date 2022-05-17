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Sperasoft, придя в Армению, проведет в Ереване серию встреч GameDev

Sperasoft, придя в Армению, проведет в Ереване серию встреч GameDev

Sperasoft, одна из студий международной компании по разработке игр Keywords, войдя на армянский рынок, в июне проведет в Ереване серию встреч GameDev. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Sperasoft Armenia в Facebook.

Мероприятия будут посвящены темам проектирования, разработки, производства и тестирования игр.

Sperasoft участвовал в разработке франшиз Halo, Battlefield, Assassin's Creed, Rainbow 6, Mortal Kombat и других популярных игр.


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