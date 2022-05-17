Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), но это не повлияет на ее присутствие в регионе, как передает Арменпресс, об этом заявили в МИД РФ.

"В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. Одновременно в Федеральном собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. "Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона – нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников", - говорится в документе.

"Западные страны – будем называть вещи своими именами – монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях, строят планы наладить его работу в ущерб российским интересам", - добавили в МИД.