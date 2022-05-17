Президент Армении по случаю Дня рождения направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян по случаю Дня рождения направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание.

Как сообщает «Арменпресс», в поздравлении, в частности, говорится:

«Убежден, что отношения между Арменией и Казахстаном, основанные на традициях крепкой дружбы, взаимопонимания и доверия, будут и дальше укрепляться во благо наших народов.

Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций».